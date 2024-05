De Laurentiis aspetta Gasperini - Conte solo se arriva il no – KKNapoli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Secondo De Maggio, Deha scelto dire la risposta di. Se arriverà un rifiuto, allora partirà l’assalto a. Il futuro della panchina del Napoli è ancora avvolto nel mistero, ma secondo Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, Aurelio Deavrebbe già una gerarchia ben definita. Intervenuto a Radio Goal, il giornalista ha fatto il punto sulla corsa all’erede di Francesco Calzona.la prima scelta “Sembrerebbe che il presidente abbia scelto dire,” ha dichiarato De Maggio. Il tecnico dell’Atalanta sarebbe quindi la prima opzione per il Napoli, con Deche attende una risposta definitiva prima di valutare altre piste. Fondamentale, in questo senso, sarà ...

De Laurentiis aspetterà Gasperini , pronto ad aspettarlo ancora Aurelio De Laurentiis , come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, continua a inseguire Gian Piero Gasperini … L'articolo De Laurentiis non molla Gasperini , dopo la ...

“Voglio Gasperini ”. Non l’ha detto in pubblico, ma a Giovanni Manna, ds in pectore del Napoli che sarà: Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su chi vorrebbe vedere sulla panchina della squadra, dopo l’annus horribilis che sta per finire. E ...

ADL ama i colpi di teatro e lancia indizi, due new entry per la panchina del Napoli - ADL ama i colpi di teatro e lancia indizi, due new entry per la panchina del Napoli - Aurelio De laurentiis potrebbe scegliere un allenatore che finora non è mai stato nominato, non a caso ieri ha dato dei chiari indizi.

De Giovanni consiglia: "A Napoli funzionano più i Gasperini che i Conte" - De Giovanni consiglia: "A Napoli funzionano più i gasperini che i Conte" - Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri: “Pensare che incida in qualche modo sulle scelte del presidente la volontà popolare mi sembra s ...

ULTIM'ORA - RAI: Gasperini prima scelta di Manna e Chiavelli, se accetta sarà il nuovo allenatore! - ULTIM'ORA - RAI: gasperini prima scelta di Manna e Chiavelli, se accetta sarà il nuovo allenatore! - Calciomercato Napoli, importanti aggiornati dall'esperto Ciro Venerato a Rainews 24. Nuovo allenatore Napoli, aggiornamenti RAI Dura reprimenda del presidente Aia Pacifici nei confronti di Massimilian ...