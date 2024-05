Dany Quarrata e coach Tonfoni avanti insieme | ufficiale il rinnovo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il binomio Consorzio Leonardo Servizi e Lavori– Albertoproseguirà: la dirigenza mobiliera, infatti, ha raggiunto l’accordo con ilper le prossime due stagioni sportive. Persi tratta del riconoscimento dei risultati ottenuti anche quest’anno, nel campionato di serie B interregionale. Per lui, si tratterà della terza e quarta annata sulla panchina delBasket. "Siamo molto felici. Abbiamo deciso di portareun progetto che ci ha visto fare molto bene in queste ultime due annate – le parole del direttore sportivo biancoblu, Marco Nannini –. Un progetto tecnico consolidato, perché per noi Alberto è una garanzia sia dal punto di vista tecnico che umano. Per le prossime due stagioni cercheremo di stabilizzarci ...

