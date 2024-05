Dante e Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 17 maggio 2024) Manca di conoscenza storica il nostro sommo poeta e di limiti di conoscenza delle varie famiglie aretine. ” Botoli trova poi, venendo giuso, ringhiosi più che non chiede lor possa, e da lor disdegnosa, torce, il muso”. In epoca etrusca l’Arno inondava la vallata aretina, Quarata, San Leo, il Tramarino, e la cave di ghiaia ne sono una testimonianza e defluiva in gran parte con le acque verso la Val di Chiana, era l’Arno Tiberis. Per poter coltivare le terre, gli etruschi inziarono a convogliare la corrente verso nord, tramite paratie di granito maremmano, verso l’attuale Valdarno. Circa l’esilio dipresso la famiglia di Poppi dei conti Guidi, la dice tutta :stirpe divisa tra guelfi con quelli di Porrena e ghibellini quelli romagnoli, qui di non unita neanche a Campaldino, dove il giovane Alighieri poté assistere dall’ alto e in tutta sicurezza, dalle mura del ...