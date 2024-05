Damian Priest | Sono stato ad un passo dal diventare un figher nelle MMA

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 17 maggio 2024) I mondi delle MMA e della WWEstati sempre a stretto contatto. Possiamo elencare tantissimi esempi di professionisti di ambedue le discipline che sicimentati in quella opposta. In una recente intervista, il campione dei pesi massimiha dichiarato di come siaad undall’entrare in gabbia prima di firmare con la WWE. Le sue parole “Amo le MMA.sempreun fan e devo dire che mianche allenato. C’èun momento prima di firmare per la WWE dove mi eraproposto di fare un evento minore, dovevo entrare in gabbia. Avevo anche contattato alcuni trainer, poi mi contatto’ la WWE e pensai -fa niente!-“.