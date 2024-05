DAL CAMPO Cambiaghi e Zurko vogliono riprendersi il posto da titolare

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ultimo allenamento visibile ieri per l’Empoli, prima delle due sedute a porte chiuse nella mattinata di oggi e domani, che sta preparando la trasferta di domenica al Bluenergy Stadium di Udine. Una partita sicuramente importante con gli azzurri che hanno ancora buone chance di salvezza. È chiaro, però, che trattandosi di uno scontro diretto, sarà importante cercare di fare punti e per questo si potrebbe vedere qualche novità di formazione. Per quanto riguarda la difesa l’unica potrebbe essere il ritorno di Walukiewicz, che sta ormai lavorando a pieno ritmo col gruppo, anche se questa opportunità sarà ponderata bene fino all’ultimo momento. Qualora si optasse per la prudenza non schierando il centrale polacco, ecco che allora rivedremo esattamente la linea difensiva delle ultime due partite con Bereszynski a destra, Ismajli centrale e Luperto a sinistra. Davanti Caputo resta in ...

Dal campo | Si cerca la squadra per la finale - Dal campo | Si cerca la squadra per la finale - Azzurri in campo per preparare l’importantissima sfida di domenica ad Udine. Una gara in cui i calcoli devono essere lasciati a casa, dove servirà tanto cuore e dove si dovrà ragionare unicamente in t ...

EFC | Domani la ripresa. Da Roma non arrivano punti ma si rivede il coraggio - EFC | Domani la ripresa. Da Roma non arrivano punti ma si rivede il coraggio - EFC | Domani la ripresa. Da Roma non arrivano punti ma si rivede il coraggio. Leggi subito l'articolo su Pianetaempoli.it!

Shpendi con personalità. Cambiaghi porta vivacità - Shpendi con personalità. cambiaghi porta vivacità - Gyasi poco presente per più di un’ora di gioco, poi l’ammonizione lo sveglia . A Fazzini è mancata quella qualità in più per andare alla ricerca del pari . .