Dagli addestratori ai Taurus Ecco i nuovi possibili aiuti per Kyiv

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’evoluzione nell’andamento del conflitto in Ucraina potrebbe portare presto al superamento di una nuova linea rossa postaalleati occidentali. La grave carenza di personale affrontata dalle forze armate diha limitato la loro capacità di reazione ai rinnovati sforzi offensivi russi, che stanno lentamente erodendo le posizioni avversarie. E per cercare di bloccare le truppe di Mosca, l’Ucraina ha bisogno di inviare rapidamente altri soldati al fronte. Per questo i funzionari del governo ucraino hanno chiesto ai partner occidentali di spostare vicino alla linea del fronte gli sforzi di addestramento che già stanno sostenendo, così da garantire un più rapido dispiegamento. Anche se finoraha sempre ricevuto risposta negativa, la situazione potrebbe essere destinata a cambiare. O almeno la pensa così il generale Charles Q. ...