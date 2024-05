Dà pistola ad amica -muore vigile 22enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 17 maggio 2024) 21.52 E' morto l'agente di polizia locale di 22 anni di Mortara (Pavia) rimasto ferito da un colpo partito dalla suache era in mano a una sua. E' accaduto in una villetta di Gropello Cairoli (Pavia). Ilè stato soccorso dal 118e trasportato al policlinico San Matteo di Pavia. E' stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma è morto in sala operatoria. Da una prima ricostruzione,il giovane ha mostrato lad'ordinanza all'ed è partito un colpo dritto al petto. S'indaga per ricostruire la din