Da mani pulite a posate sporche

L’ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo è stato condannato a un anno e 3 mesi dalla Corte d’ appello di Brescia . Il magistrato, ora in pensione, era accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda dei ...

Si conclude oggi, 17 aprile, la campagna elettorale di Giuseppe Conte in terra lucana. La regione, i prossimi 21 e 22 aprile, andrà al voto per rinnovare il mandato del presidente Vito Bardi o scegliere il suo successore. Le amministrative in ...

"Un colpo di spugna improvviso". L'hanno definita così i giornalisti e le giornaliste del gruppo editoriale Rcs Mediagroup, la decisione del presidente Urbano Cairo di rimuovere lo smart working all'i ...

In Parlamento ininterrottamente dal 1983, l'ex democristiano Pier Ferdinando Casini (ora indipendente del Pd) è fiero del Dna del grande partito cattolico: «Gli effetti speciali hanno stancato, portia ...

L'ex pm di mani pulite: "Il rischio è che alcune indagini più che per accertare chi ha commesso il reato vengano svolte per accertare se qualcuno lo ha commesso. È la tecnica della pesca a strascico ...