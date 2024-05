Cultura - arte e Inp - in Toscana patrimonio ente si apre ai cittadini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze – L’Inpsle porte del proprioartistico ele, un’eccellenza di tutto rispetto in Italia, ai. A Firenze questo significa volgersi in primis verso la sede di palazzo Pazzi, acquisita dall’nel 1931, in via del Proconsolo, un pezzo ben visibile nelle sue forme esterne, ma non sempre così conosciuto in città e anche all’esterno per una sorta di damnatio memoriae che colpì la famiglia d’origine. La causa? Una congiura fallita nel 1478 contro lo strapotere della famiglia Medici. Mutuando le parole del governatore della, Eugenio Giani, si potrebbe allora dire che l’istituto nazionale di previdenza contribuisca anche a a riscoprire, in positivo, la funzione storica del palazzo. Lo strumento scelto è l’iniziativa ‘Eccellenze patrimoniali’ che ...