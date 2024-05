Crumble alle fragole | una frolla veloce e golosa

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilè un dolce goloso e, facilissimo da realizzare! Le consistenze che si alternano sono differenti: una base di, un ripieno di marmellata efresche e una copertura croccante. Entrambi gli impasti si preparano con l’ausilio del robot da cucina: lavoriamo prima gli ingredienti per il guscio e distribuiamolo sul fondo e sui bordi della tortiera. Poi aggiungiamo marmellata e, infine, mescoliamo il necessario per ottenere il. Pochi secondi appena saranno sufficienti per assemblare un composto granuloso con cui guarnire il nostro dessert. Questa torta è perfetta a colazione o a merenda, ma anche a fine pasto… ora che è primavera e lesono succose, sprigionerà un profumo ...

Con una mangiata di fragole ho preparato la merenda per tutti, mi sono bastati 10 minuti - Con una mangiata di fragole ho preparato la merenda per tutti, mi sono bastati 10 minuti - Ricetta del dolce con le fragole Rediamo la merenda una piacevole sorpresa per tutti, quando lo servo in casa mia finiscono sempre per litigarselo. La ricetta che ti sto per suggerire, quindi, è ...

Pasticcini di savoiardi, l’idea facilissima con fragole e cocco - Pasticcini di savoiardi, l’idea facilissima con fragole e cocco - Tempo di preparazione: 30 minDifficoltà: facileDosi per: 8 persone Sono quel tipo di persona che quando viene invitata a casa di qualcuno pensa automaticamente a che dolce portare. Non nego che a volt ...