CPI assolta nel processo contro la Raggi | nessuna violenza

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 maggio – “Assolto nellaperché il fatto non sussiste”. A farlo sapere è Luca Marsella, portavoce di CasaPound Italia e all’epoca dei fatti consigliere del X Municipio di Roma. Lalo aveva denunciato Marsella era stato accusato di “privata” nei confronti dell’ex sindaco in merito ad una contestazione nel 2020 ad Ostia. “Non ci fuaggressione o, semplicemente assieme ad alcuni commercianti ci fu una contestazione sacrosanta a un primo cittadino che in piena crisi dovuta alla fallimentare gestione dell’emergenza sanitaria, si preoccupava di fare passerelle nei quartieri per racimolare consensi. Oggi, anche grazie all’avvocato Domenico Di Tullio che ha curato la mia difesa, siamo riusciti a riportare la ...

l'ex sindaca di Roma , Virginia Raggi , dovrà affrontare un processo per calunnia a partire dall'11 settembre prossimo in riferimento ad alcune affermazioni da lei fatte nei confronti del l'ex amministratore delegato di Ama, Lorenzo Bagnacani. Lo ha ...

