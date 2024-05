(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) –di casidiagnosticati e segnalati innel periodo 9-15 maggio "è pari a 2 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti);in lieve aumento in alcune Regioni rispetto alla settimana precedente.più elevata è stata riportata nella regione(3,2 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso ...

(Adnkronos) – L’incidenza di casi Covid diagnosticati e segnalati in Italia nel periodo 9-15 maggio "è pari a 2 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti); L’incidenza in lieve aumento in ...

Covid Italia, aumenta l'incidenza. Rialzo contagi in Lombardia - L'incidenza di casi Covid diagnosticati e segnalati in Italia nel periodo 9 - 15 maggio "è pari a 2 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 ...

Banche del latte umano donato, Italia leader in Europa. "Ma non è ancora sufficiente" - ... senza contare la pandemia di Covid - 19. Nelle emergenze la ... e per questo motivo l'AIBLUD sta lavorando su questo progetto per l'... riduzione dell'incidenza di intolleranza alimentare, di ...