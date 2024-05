Cosa si prova a incontrare l’animale più grande mai vissuto sulla Terra - la balenottera azzurra

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le Azzorre sono uno dei pochi luoghi al mondo in cui è possibile avvistare la, il piùanimale mai esistito. In questo articolo vi raccontiamo - anche con le immagini - l'emozionante incontro con questa meravigliosa creatura nel cuore dell'Oceano Atlantico.

Presenti migliaia di studenti, famiglie, sportivi e attivisti per l’ambiente Attesa domani la Maratona Televisiva #OnePeopleOnePlanet e il Concerto per la Terra dalla Nuvola di Fuksas a Roma Grande partecipazione con circa 300mila presenze che ...

Taylor Fritz ha parlato al termine del suo match di semifinale al Masters 1000 di Madrid 2024 , in cui lo statunitense ha ceduto in due set ad Andrey Rublev con il punteggio di 6-4, 6-3. Si chiude così una striscia molto positiva per Fritz sulla mai ...

Aspettando il PlayStation Showcase: Sony annuncia un evento, ma non è quello che pensate - Aspettando il PlayStation Showcase: Sony annuncia un evento, ma non è quello che pensate - In attesa di scoprire i giochi in lavorazione presso i PlayStation Studios, Sony ha annunciato un particolare evento.

Sky: «La diversità ci rende unici e uniche». Il 20 maggio il nuovo evento dedicato ai temi dell'inclusione - Sky: «La diversità ci rende unici e uniche». Il 20 maggio il nuovo evento dedicato ai temi dell'inclusione - A pochi giorni dal grande appuntamento con SKY INCLUSION DAYS, tanti nuovi nomi si aggiungono al programma dell’evento dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità, valori che da sempre Sky si ...

Oltre Caccia a Gollum, 5 storie di Tolkien che vorremmo nei film del Signore degli Anelli - Oltre Caccia a Gollum, 5 storie di Tolkien che vorremmo nei film del Signore degli Anelli - Abbiamo scelto cinque storie tratte dagli scritti di Tolkien che vorremmo vedere al cinema nei prossimi film su Il Signore degli Anelli.