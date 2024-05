Corriere dello Sport – Roma - Ghisolfi è pronto | cosa manca per l’annuncio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 17 maggio 2024) 2024-05-17 10:06:44Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal– Vai, ora fai la. Salvo ribaltoni, che con la famiglia Friedkin non sono mai da escludere, l’indirizzo del direttoreivo è scritto in lingua francese. Che sia stato per la forza del famoso algoritmo, già utilizzato per individuare Tiago Pinto, o che sia stato per un incontro a Cannes di qualche settimana fa, i Friedkin si sono fidati come al solito del proprio istinto. Questo vecchio ragazzo con il viso da bon vivant, quasi coetaneo del portoghese predecessore e di due anni più giovane di Daniele De Rossi, è l’uomo nel quale credono per la «ricostruzione» auspicata dall’allenatore. La scaletta dell’opera è stata ...