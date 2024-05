Corriere dello Sport – Immobile - patto con Tudor per la Lazio | tutti gli scenari

(Di venerdì 17 maggio 2024) 2024-05-17 11:25:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: ROMA – «Amo i laziali e i laziali mi amano». Ciro ha sorriso e in un attimo è come se avesse sepolto le tensioni degli ultimi, durissimi, mesi. La foto scattata domenica sera all’Auditorium, durante la festa per i cinquant’anni dal primo scudetto, ha fatto venire i brividi. Lui e l’immagine di Chinaglia, l’eternità della, proiettata sul maxischermo. Sul palco della sala Sinopoli erano seduti i campioni d’Italia del 1974, Massimo Maestrelli e gli altri figli della leggenda biancoceleste.quasi si vergognava a guardare il pubblico, provava a girarsi, si è intrattenuto con Garlaschelli, ha ricevuto l’ovazione della platea, emozionato da tanto affetto. Sentimenti puri, da non trascurare e da non cancellare di pancia, con un colpo di spugna ...

"Tutti figli di Maestrelli", dal 18 maggio il poster in edicola solo con il Corriere dello Sport-Stadio - "Tutti figli di Maestrelli", dal 18 maggio il poster in edicola solo con il corriere dello Sport-Stadio - Una dedica speciale a tutti i protagonisti di un Lazio da leggenda. Il poster plastificato della prima pagina del corriere dello Sport-Stadio celebra e rende omaggio ad un momento iconico della storia ...

Inter Lazio, ballottaggio in attacco per Tudor: i dubbi per la sfida di San Siro - Inter Lazio, ballottaggio in attacco per Tudor: i dubbi per la sfida di San Siro - Inter Lazio, ballottaggio in attacco per Tudor: i dubbi per la sfida di San Siro. Gli ultimi aggiornamenti Tudor ancora non ha scelto il suo preferito tra Immobile e Castellanos. La preferenza non è m ...

lazio, occhi a salerno: piacciono tre giocatori - lazio, occhi a salerno: piacciono tre giocatori - La Lazio guarda alla Salernitana retrocessa in Serie B per il mercato estivo. Piace soprattutto Dia, che potrebbe venire via per 10 milioni, ma il pacchetto ...