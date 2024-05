Corrado Ocone | quegli antisemiti negli Usa resi prestigiosi da scienziati ebrei in fuga dai nazisti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Fa particolarmente impressione l'ondata di odio contro Israele, ma anche contro glistessi, che si sta diffondendo a macchia d'olio nelle università americane, generando episodi di intolleranza e boicottaggio che certo non fanno onore aistituti. E fa impressione la saldatura che si crea su questo terreno fra studenti, docenti e autorità accademiche, tutti avvolti in una nube di pregiudizi e incoscienza che poco hanno a che fare con lo spirito critico che dovrebbe essere il lievito della vita universitaria. È oggetto di meraviglia questosmo strisciante perché fu proprio in quelle università che trovarono accoglienza e lavoro la più parte dei docenti tedeschi di origine ebraica indal nazismo. Fu sicuramente la più imponente emigrazione intellettuale di ogni tempo, un vero e proprio travaso ...

C'è stato un tempo in cui i nemici degli ebrei erano tutti di estrema destra e la sinistra comunista difendeva la causa sionista. Tanto che quello dell'Urss, nel maggio del 1948, fu il primo a governo a riconoscere de jure l'esistenza dello Stato ...

A causa della guerra fra Israele e Hamas a Gaza stanno crescendo nel mondo gli atti di Antisemitismo . Anche in Italia . La senatrice a vita Liliana Segre li subisce da molto tempo. E in questi giorni ha commentato la forte ondata di un fenomeno che ...

Mo: Conferenza rabbini europei: 'molti ebrei nascondono loro ebraicità per paura' - Mo: Conferenza rabbini europei: 'molti ebrei nascondono loro ebraicità per paura' - Bruxelles, 17 mag. (Adnkronos) - Le comunità ebraiche di tutta Europa sono alle prese con un aumento di odio, vandalismo, molestie e minacce dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele e la c ...

Polizia uccide uomo che stava cercando di dare fuoco a una sinagoga a Rouen - Polizia uccide uomo che stava cercando di dare fuoco a una sinagoga a Rouen - La polizia francese ha ucciso oggi un uomo armato che stava cercando di dare fuoco a una sinagoga nella città settentrionale di Rouen.