Corea Nord | Seul - lanciato missile verso mar del Giappone

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ladelhaoggi unbalistico non specificatoil mar del: Lo riferiscono le forze armate di, nel resoconto della Yonhap. I Capi di stato maggiore congiunti delladel Sud non hanno fornito ulteriori dettagli poiché l'analisi è attualmente in corso. Il lancio è maturato dopo che ilha testato proiettili da 600 mm, considerati missili balistici a corto raggio,il mar dello scorso 22 aprile.