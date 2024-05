Coppa Italia - Inzaghi ha un conto in sospeso | obiettivo altra stella Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) La2023-2024, nella quale l’diè uscita agli ottavi contro il Bologna, si è conclusa con la vittoria della Juventus con il punteggio di 0-1 contro l’Atalanta. La società meneghina, ferma a 9 successi, guarda all’dellad’argento per la prossima stagione. IL PROPOSITO – Ladella stagione 2023-2024 è stata l’unica finora non vinta da Simoneda quando allena l’. L’allenatore piacentino, che ha però conquistato la secondacon i nerazzurri, ha in mente l’dellad’argento per la prossima stagione. Con la vittoria della sua decima, il club ...