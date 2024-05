Coppa Italia - disastro Al Bano per l’inno di Mamel - cos’ha combinato il cantante

Al Bano canta l’ inno di Mameli alla finale di Coppa Italia 2024, prima dell'avvio della partita tra Juventus e Atalanta. Tuttavia ha canta to a cappella senza musica sotto e ha stona to tantissimo . I tifosi presenti nello stadio hanno iniziato a ...

Al Bano Carrisi e l'esibizione controversa alla finale di Coppa Italia - Al bano Carrisi e l'esibizione controversa alla finale di coppa Italia - Al bano Carrisi, il noto cantante italiano, ha recentemente fatto parlare di sé per la sua esibizione durante la finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus. L'evento si è svolto il 15 maggio ...

Inno stonato alla finale di coppa Italia, Al Bano si difende: "Non sentivo, il pubblico dovrebbe stare in silenzio" - Inno stonato alla finale di coppa Italia, Al bano si difende: "Non sentivo, il pubblico dovrebbe stare in silenzio" - Il figlio lo aveva avvisato che sarebbe stato difficile, allo stadio, durante una finale di coppa Italia. In passato, nel 2020, era accaduto un caso analogo a Sergio Sylvestre, potente voce di Amici e ...

Al Bano e l’interpretazione contestata dell’inno di Mameli, la figlia Romina: “Voglio vedere voi cantare davanti 70.000 persone” - Al bano e l’interpretazione contestata dell’inno di Mameli, la figlia Romina: “Voglio vedere voi cantare davanti 70.000 persone” - Durante la finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus, Al bano ha cantato l'inno di Mameli, ricevendo critiche per alcune stonature. La figlia Romina lo difende energicamente. Un inno sotto i rifl ...