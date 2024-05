Contursi Terme - insediato il direttivo dell’Ente Riserve

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è insediata oggi presso la sede di, la nuova giuntaNaturali Regionali Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano”, composta dal Presidente Antonio Cuomo e dai componenti Antonio Forziati sindaco di Castelcivita e Luca D’Ambrosio consigliere comunale di Campagna, designati dalla Comunità delle, e da Roberto Paolillo in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e Gaetano Pascariello in rappresentanza delle associazioni professionali agricole. I componenti della Giunta che sono stati nominati con decreto del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, hanno espresso- “grande entusiasmo e condivisione degli obiettivi strategici, e la volontà di raggiungere i più importanti di essi in tempi celeri, a partire dalla ...

