Confronto Meloni-Schlein - Rizzo | Agcom inutile Cacciari | Non lo fanno? E che mi frega? Se tanto mi dà tanto…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare a Notizie.com è durissimo: “Autorità si preoccupa del duello tra le leader e fa la gnorri sul signor Santoro che in tv c’è sempre…” “Mi fa specie che si stia parlandodi questo duello mancato trae in sordina passa sotto silenzio il fatto che il signor Santoro, che denuncia tutti per la par condicio, poi è quello che sta più in televisione di me ad esempio, ma non solo, per favore ma che roba è…?”. A parlare senza fronzoli e quasi a sfogarsi con Notizie.com è il coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare Marcoche non gli sono andate giù diverse cose, soprattutto quella che a denunciare questa “pseudo-situazione” strana di“sia uno che va in televisione ogni giorno, basta vedere le presenze e le ...