Confermata in Appello in Romania condanna Filippo Mosca

(Di venerdì 17 maggio 2024) La corte d'romena ha confermato laa 8 anni e 3 mesi di reclusione nei confronti die Luca Cammalleri, i giovani di Caltanissetta rinchiusi nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in, da oltre un anno, con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Stessaper una ragazza italiana, della quale non si conosce la identità.

