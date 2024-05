Conferenza Torino-Milan - Pioli | Dirò all’arbitro di non ammonirmi | PM NEWS

Pioli pre Torino-Milan: “Difficile per il Toro accettare stagioni medie” - Pioli pre torino-milan: “Difficile per il Toro accettare stagioni medie” - Stefano Pioli alla vigilia di torino-milan ha tenuto la conferenza stampa prepartita. Il tecnico ha presentato il match, fatto il punto sulla propria squadra e parlato dei granata. A seguire le ...

Pioli “Ultimi giorni al Milan Cerco di non pensarci” - Pioli “Ultimi giorni al Milan Cerco di non pensarci” - MILANO (ITALPRESS) - "I miei ultimi giorni al Milan Cerco di non pensarci". Così Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della penultima di cam ...

Milan, Pioli: "Allegri grande allenatore, è sempre difficile giudicare da lontano e gestire certe pressioni" - Milan, Pioli: "Allegri grande allenatore, è sempre difficile giudicare da lontano e gestire certe pressioni" - Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa e ha detto la sua sulla vicenda Allegri: "È sempre difficile giudicare da lontano.