Concorso dirigenti scolastici - preselettiva il 23 maggio Il Ministero | Scelta dovuta a esigenze tecniche e organizzative

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione del Mim chiarisce che ladi fissare in tutta Italia la fasedelperin data 23risponde a preciselegate, in particolar modo, alla disponibilità delle postazioni informatiche nelle scuole che sono sedi di svolgimento del. L'articolo .