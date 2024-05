Concorrenza sleale - Cerreto FdI | va contrastata sia dentro che fuori UE

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma. “Fratelli d’Italia ha da sempre combattuto per la tutela e sviluppo economico ed imprenditoriale del Paese. Perché ci possa essere crescita è indispensabile contrastare la, sia all’interno che all’esterno dell’UE. Per fare ciò occorre contrastare le pratiche elusive e la migrazione delle sedi aziendali verso i “paradisi fiscali europei”. Attuare una politica diche assicuri a tutte le imprese di competere in condizioni di parità nel mercato interno europeo. Proteggere l’Europa dalle pratiche commerciali sleali poste in essere da Stati terzi. Introdurre “dazi di civiltà” nei confronti degli Stati che non rispettano i nostri standard qualitativi e le buone pratiche ambientali. Completare la riforma del Codice Doganale UE, per armonizzare i controlli tra gli Stati membri, intensificando l’attività ...