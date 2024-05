Competitività delle imprese

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 17 maggio 2024) Quarto Tavolo di Lavoro – Il futuro dell’area del Lario, della Valtellina e della Valchiavenna: una visione di co-sviluppo Focus sulla rete infrastrutturale per la Nella giornata di oggi si è riunito il quarto tavolo di lavoro, con un focus sulla rete infrastrutturale per la , previsto nell’ambito dello Studio Strategico Territoriale commissionato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio a The European House – Ambrosetti per lo sviluppo dell’area vasta. Nella mattinata di ieri, presso Palazzo Gallio a Gravedona ed Uniti, si è tenuto il quarto tavolo di lavoro, con un focus sulla rete infrastrutturale per la , nell’ambito dello Studio Strategico Territoriale commissionato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio a The European House – Ambrosetti. Alla presenzaprincipali associazioni economicheprovince di ...