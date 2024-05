Come i cambiamenti climatici influiscono negativamente sulla salute del cervello

«Quello che proporrò è un cambiamento radicale: questo è ciò di cui abbiamo bisogno». Parola di Mario Draghi , che oggi è intervenuto a La Hulpe, in Belgio, a una conferenza organizzata dalla presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. A ...

Intervenendo in Belgio, Mario Draghi ha esposto la sua ricetta per risollevare l'Europa e tornare a crescere come Unione, superando le divisioni