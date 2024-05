Com’è fatto il pollo coltivato che è ufficialmente in vendita in Asia?

(Di venerdì 17 maggio 2024) La notizia è di quelle destinate a diventare storiche. Per la prima volta, infatti, in alcuni supermercati di Singapore è possibile acquistare il primo prodotto a base di carne coltivata. Uno spezzatino diprodotto dalla GoodMeat, azienda pioniera nella produzione di carni alternative. Di cosa è fatta? Solo il 3% del prodotto totale è effettivamente carne riprodotta artificialmente a partire da cellule staminali di veri tessuti animali. Per il resto, troviamo ingredienti già presenti all’interno di prodotti a base di proteine di legumi. Quindi glutine, soia, olio di girasole e di cocco, più il solito amido e aromi naturali. Eppure, anche quella piccola quantità dona un gusto diverso al prodotto in questione, più vicino a quello della vera carne, e di conseguenza più competitivo rispetto alle carni vere. Visualizza questo post su ...

