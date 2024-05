Colpito ripetutamente con un machete in strada a Prato | due arresti per la violenta aggressione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il trentenne marocchino era stato ridotto in fin di vita lo scorso 18 aprile in una zona della movida di. Ora i carabinieri hanno arrestato due uomini per tentato omicidio.

Nadežda Radulova, la poesia per superare le distanze (Traduzione di Alessandra Bertuccelli) - Nadežda Radulova, la poesia per superare le distanze (Traduzione di Alessandra Bertuccelli) - Durante un’intervista risalente a una ventina di anni fa, Nadežda Radulova disse che per lei la poesia si stava sempre più trasformando in un modo per superare le distanze o per colmarle di segni. In ...

Calcio a 5 donne. Giannattasio confermato: guiderà ancora le biancazzurre - Calcio a 5 donne. Giannattasio confermato: guiderà ancora le biancazzurre - Il prato Calcio a 5 conferma Nicola Giannattasio come allenatore della squadra femminile dopo la retrocessione. Luca Pullerà guiderà la squadra maschile. Obiettivo: serie C e vittoria.

Aggredito a colpi di machete, arrestati due uomini - Aggredito a colpi di machete, arrestati due uomini - Un 30enne, colpito alla testa e al corpo, rischiò di morire. Misura cautelare per tentato omicidio in concorso. Le indagini dei carabinieri ...