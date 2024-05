Cocaina - eroina e soldi sporchi in casa | arrestata a Civitavecchia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 maggio 2024 – Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di, nell’ambito di mirati e continui servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto una 50enne ed un uomo di 60 anni, entrambi italiani, perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di due distinte operazioni condotte dagli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di viale della Vittoria nello scorso fine settimana. Gli investigatori, nel pomeriggio del 9 maggio, durante tali servizi hanno sottoposto a controllo il 50enne di nazionalità italiana, e notando l’ingiustificato nervosismo della donna, estendevano le operazioni di controllo anche all’abitazione della stessa rinvenendo 6,63 gr. di ...

