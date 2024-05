Cobolli Gigli | Allegri ha commesso un solo errore Ecco quale

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’ex presidente della Juventus Giovanniin esclusiva ai nostri microfoni: “ha tirato fuori tutto quello che aveva immagazzinato negli ultimi due anni”. Ore contate perda allenatore della Juventus? Difficile dare una risposta certa a questa domanda, ma sembra proprio di sì. Il tecnico livornese ha diretto la seduta odierna alla Continassa per poi tornare a casa. Le ultime indiscrezioni confermano la volontà della società bianconera di procedere con il licenziamento per giusta causa dopo lo show nel finale della partita di Coppa Italia.in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaUn quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime ore visto che il comunicato della Vecchia Signora potrebbe arrivare addirittura in serata. In attesa di ...

Cobolli Gigli , ex presidente della Juventus, ha fatto il punto sulla stagione dei bianconeri. Per l’ex dirigente c’è il rammarico per la mancata lotta scudetto con l’Inter Illuso – Queste le parole di Cobolli Gigli a TVPlay: «Troppe critiche contro ...

Giovanni Cobolli Gigli , ex presidente della Juventus, è intervenuto a 1 Station Radio. Nel corso di 1 Football Club ha, tra gli altri argomenti, parlato del prossimo allenatore del Napoli . Per Cobolli Gigli De Laurentiis potrebbe essere un ostacolo ...

Svizzera, Sommer tra i pre-selezionati di Yakin per Euro 2024. Il 7 giugno la lista definitiva - Svizzera, Sommer tra i pre-selezionati di Yakin per Euro 2024. Il 7 giugno la lista definitiva - Yann Sommer è tra i 38 giocatori convocati da Murat Yakin, ct della Svizzera, per il pre-ritiro in vista di Euro 2024. Il portiere dell'Inter, come annunciato qualche giorno fa ...

Cobolli Gigli: «Lo sfogo di Allegri mi è piaciuto. Giacca Non si è tolto le mutande. E il Var…» - cobolli gigli: «Lo sfogo di Allegri mi è piaciuto. Giacca Non si è tolto le mutande. E il Var…» - cobolli gigli: «Lo sfogo di Allegri mi è piaciuto, imputava errori a Maresca e Var». Le parole dell’ex presidente Juve cobolli gigli, ex presidente della Juve, ai microfoni di 1 Football Club su 1 Sta ...

Cobolli Gigli: "Napoli Non so se lo consiglierei Conte. ADL cede il club Ho un mio pensiero" - cobolli gigli: "Napoli Non so se lo consiglierei Conte. ADL cede il club Ho un mio pensiero" - L'ex presidente della Juventus ha commentato il costante accostamento di Antonio Conte al Napoli come prossimo allenatore.