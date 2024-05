Clima | il Venezuela perde La Corona - il suo ultimo ghiacciaio | È il primo Paese a essere rimasto senza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il cambiamentotico sta provocando ricadute significative in America Latina, una regione ricca di biodiversità ma anche soggetta a debolezze e fragilità. I ricercatori dell’International Cryospherete Initiative (ICCI), un’organizzazione che si occupa di scienza, hanno reso noto che ilpotrebbe diventare la prima nazione dell’era moderna are tutti i propri ghiacciai. L’, denominato Lae situato nelle Ande, è diventato “troppo piccolo per poterclassificato come”. Lo scorso marzo i ricercatori dell’Università di Los Andes, in Colombia, avevano spiegato che la superficie de Laè passata da 450 ad appena 2 ettari e l’ecologo Luis Daniel Lambi ha ...