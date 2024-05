Civitella - sì al primo risarimento Dopo l’appello a Mattarella parte l’iter per una famiglia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arezzo, 17 maggio 2024 – Tra i temi al centro della visita del presidentelo scorso 25 aprile a, nei luoghi della strage nazifascista che costò la vita a 244 civili indifesi, c’era quelli dei risarcimenti ai familiari delle vittime. Un vero e proprio appello venne rivolto al capo dello Stato per sbloccare. A nemmeno un mese dalla visita del presidente della Repubblica arriva ilsì. Difficile dire con certezza se ci sia o meno un nesso di causa ed effetto, ma la tempistica non lascia impassibili. La lettera arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è indirizzata all’avvocato Roberto Alboni, nipote di Metello Cesarini, una delle vittime di quel 29 giugno. Alboni fu il solo che davanti al tribunale militare de La Spezia nel 2007 citò in giudizio la Germania, ritenuta ...

L’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per il 79° anniversario della Liberazione nel testo diffuso dal Quirinale Presidente della Regione, sindaco, autorità, cittadini, siamo qui […] The post Il ...

Il Presidente Mattarella a Civitella in Val di Chiana , tesse le lodi dei partigiani che con enorme contributo liberarono l’Italia dal nazifascismo Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in occasione del 79° Anniversario della ...

Arezzo, 26 aprile 2024 – “Una giornata di Festa, questo è stata il 25 aprile a Civitella in Val di Chiana. Una festa della Liberazione straordinaria per il nostro territorio, che si appresta a celebrare l’80 Anniversario dell’Eccidio nazifascista ...

Sì al primo risarimento. Dopo l’appello a Mattarella parte l’iter per una famiglia - Sì al primo risarimento. Dopo l’appello a mattarella parte l’iter per una famiglia - Saranno pagati i danni ai parenti di una delle 244 vittime della strage. Avviata liquidiazione dopo anni di battaglie legali fino alla corte dell’Aja.

Risarcimenti per Civitella. Il ministero avvia l’iter - Risarcimenti per civitella. Il ministero avvia l’iter - Lo scorso 25 aprile, nel corso della visita del presidente della Repubblica, Sergio mattarella, era stato lanciato ancora una volta un appello affinchè i risarcimenti per le vittime del massacro di Ci ...

Design, ecco Flos B&B Italia Group - Design, ecco Flos B&B Italia Group - Quando un gruppo ha in portafoglio due brand di fama internazionale come Flos e B&B, portarli in primo piano diventa un imperativo. A partire dal proprio nome. È con queste premesse che Design Holding ...