Cinema | arriva il nuovo horror con Claudia Gerini e la figlia Linda

(Di venerdì 17 maggio 2024): è in arrivo nelle sale ilche firmato Zampaglione, che vede nel cast la bravissimae laIl panoramatografico italiano si arricchisce di una nuova, inquietante perla: “The Well”, l’ultimo lavoro del regista Federico Zampaglione. Questo film, che vede nel caste sua, promette di tenere gli spettatori incollati alla poltrona con il suo mix di tensione e mistero.-Ansa- Notizie.com Previsto per il 18 luglio nelle sale, “The Well” ha già conquistato l’attenzione internazionale essendo stato venduto in oltre 80 Paesi, inclusi gli Stati ...

Il regista Christian Tafdrup realizzerà il nuovo horror Let The Evil Go West , con protagonisti Sebastian Stan e Lily James . Sebastian Stan e Lily James , dopo aver recitato nella serie Pam & Tommy, saranno i protagonisti del film horror Let the ...

Pinocchio entra nel “Poohniverse”: ecco i raccapriccianti dettagli del prossimo remake horror - Pinocchio entra nel “Poohniverse”: ecco i raccapriccianti dettagli del prossimo remake horror - Il regista rivela i primi dettagli di Pinocchio: Unstrung, la prossima fiaba horror nell'universo di Winnie the Pooh: Sangue e miele ...

C'è un horror in stile PS2 in uscita ispirato ai film italiani - C'è un horror in stile PS2 in uscita ispirato ai film italiani - The Glass Staircase arriverà il 24 maggio 2024 e si tratta, in soldoni, di un survival horror psicologico vecchia scuola ispirato all'era PS2.

Poohniverse: i primi dettagli sulla versione horror di Pinocchio - Poohniverse: i primi dettagli sulla versione horror di Pinocchio - Pinocchio si appresta a entrare nel Poohniverse, l’universo horror dei personaggi di dominio pubblico.nato con Winnie the Pooh ...