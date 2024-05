Cina | Wuhan - azienda favorisce sviluppo di qualita’ di settore navale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 mag – (Xinhua) – Un membro del personale misura la precisione dei pezzi in uno stabilimento della Wuchang Shipbuilding Industry Group Co., Ltd. a, nella provincia centrale cinese dello Hubei, ieri 16 maggio 2024. Negli ultimi anni, l’ha promosso attivamente la trasformazione digitale e la manifattura intelligente. L’sta contribuendo allodi altadell’industria, concentrandosi sulla costruzione di nuovi tipi di imbarcazioni per il servizio pubblico, navi per l’ingegneria offshore di fascia alta, piccole e medie navi ecologiche intelligenti per il trasporto di petrolio e prodotti chimici e navi container feeder. (Xin) Agenzia Xinhua