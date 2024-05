Cina | vendite al dettaglio +4,1% a gen-apr

(Di venerdì 17 maggio 2024) Pechino, 17 mag – (Xinhua) – Lealdi beni di consumo in, un importante indicatore della forza dei consumi del Paese, sono aumentate del 4,1% su base annua nei primi quattro mesi del 2024, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Agenzia Xinhua

Pechino, 08 mag – (Xinhua) – Le vendite al dettaglio di autovetture in Cina hanno raggiunto quasi 6,42 milioni di unita’ nei primi quattro mesi di quest’anno, segnando un aumento del 9% su base annua, secondo i dati di un’associazione del settore. ...

Pechino, 12 mag – (Xinhua) – Le vendite di veicoli passeggeri di marche cinesi sono aumentate del 26,7% su base annua nei primi quattro mesi dell’anno, come mostrato da dati del settore. Piu’ di 4,66 milioni di veicoli passeggeri di marce ...

La commodity della settimana: rame corre, radar su domanda-offerta ma anche Cina, tassi Fed e AI - La commodity della settimana: rame corre, radar su domanda-offerta ma anche cina, tassi Fed e AI - Il rame emerge come vero protagonista nel mondo delle commodities questa settimana. Tentato l'attacco ai massimi storici ma al momento rigettato.

TikTok nelle mani degli americani Offerta dal miliardario Frank McCourt - TikTok nelle mani degli americani Offerta dal miliardario Frank McCourt - Si lavora alla creazione di un consorzio per l'acquisizione dell’app controllata dalla cinese ByteDance. In campo la banca d'investimenti Guggenheim Securities. Fra gli aspiranti investitori anche l'e ...

Governo Usa, “auto elettriche cinesi in Italia Serve trasparenza” - Governo Usa, “auto elettriche cinesi in Italia Serve trasparenza” - «Gli Usa danno il benvenuto agli investimenti e agli scambi che promuovono una crescita e uno sviluppo sostenibile e responsabile, ma chiediamo in tutti i casi ...