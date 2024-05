Cina | tecnologie digitali ricostruiscono aspetto di donna di 2 200 anni fa

Xi Jinping , presidente cinese, si è in questi giorni rivolto a Vladimir Putin asserendo che Cina e Russia debbono stare unite per garantire pace e stabilità nel mondo . Proprio questo è il punto fondamentale. La Russia e la Cina , che sono sotto ...

La 1000 Miglia se ne va in Cina: accordo per i prossimi due anni - La 1000 Miglia se ne va in cina: accordo per i prossimi due anni - La mitica 1000 Miglia se ne va (anche) in cina. Aspettando la corsa nostrana, ormai tra meno di un mese: 5 tappe tra martedì 11 e sabato 15 giugno, nella giornata del 16 maggio l’ambasciata italiana a ...

Guerra Ucraina, Putin chiede aiuto a Xi (e si consegna a Pechino): lo zar spera nel salvataggio cinese - Guerra Ucraina, Putin chiede aiuto a Xi (e si consegna a Pechino): lo zar spera nel salvataggio cinese - Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato ieri in cina per una visita di due giorni al suo «vecchio amico» Xi Jinping. È la quarantesima volta che i due autocrati ...

Russia-Ucraina, cresce la tensione. Drone colpisce auto a Belgorod, morti madre e figlio di quattro anni - Russia-Ucraina, cresce la tensione. Drone colpisce auto a Belgorod, morti madre e figlio di quattro anni - Putin accolto da Xi in cina. I legami Pechino-Mosca favoriscono «la pace», dice il presidente cinese. Lo zar gli fa eco definendoli «stabilizzanti» per il mondo.