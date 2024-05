Cina | musei registrano record di visite nel 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Pechino, 17 mag – (Xinhua) – Icinesi hanno registrato 1,29 miliardi dinel, stabilendo un nuovo, secondo i dati del ministero della Cultura e del Turismo. L’aumento delle presenze neiha messo in evidenza il crescente entusiasmo per il turismo culturale in, che prevede l’integrazione dei viaggi con elementi culturali ed educativi. Il numero di luoghi panoramici a tema culturale tradizionale e’ aumentato da 2.064 nel 2012 a oltre 4.000 nel, con un tasso di crescita annuale dell’8%. Tra il 2012 e il, il numero di luoghi panoramici accreditati dal governo e dedicati all’eredita’ rivoluzionaria e’ cresciuto in media del 19,52% all’anno, con un tasso di crescita medio annuo del 13,08% ...