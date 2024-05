Ciclovia più lunga d’Italia cantiere sull’alzaia pavese

(Di venerdì 17 maggio 2024) Chiusa la ciclopedonale del Naviglio per lavori: arriva “Vento”, lapiù: con i suoi 679 km lungo il fiume Po’, collega Venezia a Torino passando da Milano. Nei giorni scorsi un nuovodell’importante opera pubblica è stato allestito lungo l’alzaia, tra i Comuni di Assago e Rozzano, il tratto di percorso che da via Darwin, a Milano, collegherà Pavia. Un progetto ambizioso, che oltre a promuovere il territorio della nostra penisola, permetterà anche ai residenti dei Comuni del Sud Milano di avere un’infrastruttura sicura a cui collegarsi per muoversi sul territorio. Proprio nell’ottica di incentivare la mobilità leggera, nel corso degli anni Assago ha realizzato una serie di servizi dedicati alla mobilità sostenibile. Uno di questi è la velostazione realizzata ...

