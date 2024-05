Ciambriello - Garante campano dei detenuti in visita al carcere di Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna ildelle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele, ha fattoaldi, in particolare II e III piano della 1° sezione della Media Sicurezza e il reparto dell’Alta Sicurezza, dove da giorni è in atto una protesta pacifica con battiture delle inferriate e rifiuto del vitto dell’Amministrazione Penitenziaria. Neldioggi erano presenti 564, di cui 40 donne. “Tramite questa protesta imanifestano problematiche relative alla mancanza di farmaci, molti di loro attendano per mesi di avere unaspecialistica e/o un ricovero ospedaliero, lunghe attese ...