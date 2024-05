Choc nel mondo del golf | arrestato il numero 1 Scottie Scheffler

La notizia degli arresti domiciliari per il vicesindaco Alberto Gelpi ha scosso l’intera comunità. Soprattutto perché Gelpi, incensurato, è da sempre persona impegnata in ambito sociale oltre che in ambito politico-amministrativo, nella Pro ...

Un video sconvolgente, non adatto a chi è particolarmente impressionabile. Immagini che arrivano dagli Usa, dove il video è stato rilanciato da tutti i telegiornali. L'episodio è avvenuto nel New Jersey, dove una bambina è stata letteralmente stata ...

Il sindaco di Genova , dopo l’arresto del presidente della Regione, evoca il crollo del ponte Morandi: «Non siamo in ginocchio, come non lo eravamo dopo il crollo del 2018» Il sindaco di Genova , dopo l’arresto del presidente della Regione, evoca ...

Scottie Scheffler, arrestato il numero uno al mondo di golf: cosa è successo - Scottie Scheffler, arrestato il numero uno al mondo di golf: cosa è successo - Arrestato Scottie Scheffler. Il numero uno del mondo, che ha vinto 4 delle ultime 5 gare giocate, compreso il Masters, piazzandosi secondo nella quinta, era appena tornato in campo dopo ...

Ciclismo, caduta choc per Elisa Balsamo a Burgos: urto con Sofia Bertizzolo, fratture e commozione cerebrale - Ciclismo, caduta choc per Elisa Balsamo a Burgos: urto con Sofia Bertizzolo, fratture e commozione cerebrale - Vuelta a Burgos, paurosa caduta per Elisa Balsamo: le condizioni della campionessa mondiale 2021, urtata involontariamente da Sofia Bertizzolo in volata.

Milly Carlucci choc: “Campagne squallide organizzate contro L’Acchiappatalenti”/ “Shitstorm triste” - Milly Carlucci choc: “Campagne squallide organizzate contro L’Acchiappatalenti”/ “Shitstorm triste” - Milly Carlucci, duro sfogo sui social dopo le critiche ricevute per L'acchiappatalenti: "Campagne squallide organizzate", dice la conduttrice.