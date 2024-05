Chiara Ferragni riappare in pubblico | a Roma agli Internazionali di tennis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024)– Seconda fila, centrale del foro Italico, completamente in verde: anchetra ildella semifinale degliBnl d’Italia. L’infuencer ha assistito alla partita tra Zverev e Tabilo e ha fatto il tifo per Jasmine Paolini e Sara Errani alla semifinale femminile di doppio. Per l’imprenditrice digitale si tratta di una delle prime apparizioni pubbliche dopo il caso del pandoro gate e anche dopo la rottura con l’ormai ex marito Fedez. Nelle storie su Instagramha condiviso foto e video dspalti, sfoggiando un outfit “a tema” con cappellino di Winblendon. Insieme a lei al’amico di sempre, Angelo Tropea, molto presente in questo periodo non facile della vita dell’influencer.