Chi sarà il vincitore di Amici 2024?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Finalisti(US Fascino)sta per conoscere il suo nuovonella storia del talent show di Maria De Filippi. Sei finalisti – quattro cantanti e due ballerini – sono i protagonisti dell’ultimo atto di domani sera, in diretta su Canale 5, per la proclamazione del successore di Mattia Zenzola, il campione in carica, a cui andrà il premio in palio di 150.000 euro. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Il verdetto, chedeciso unicamente dal pubblico tramite il televoto, è piuttosto incerto. Quest’anno non c’è unannunciato né un favorito e questo accade quando nessuno tra i cantanti eccelle rispetto ai ballerini. Per capacità e talento, Dustin e Marisol – allievi di ballo voluti da Alessandra Celentano – sono forse i migliori e non ci sorprenderemmo se ancora una ...