Chi ha preso il Covid-19 ha un rischio di infarto e ictus più alto nei tre anni dopo l’infezione | i dati

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le persone affette da-19 potrebbero sperimentare un aumento deldi malattie cardiovascolari, non solo nella fase acuta del, ma anche nei tresuccessivi. A indicarlo è un nuovo studio italiano, pubblicato sulle pagine della rivista specializzata Cardiovascular Research, e condotto dai ricercatori dell’Irccs San Raffaele di Roma, in collaborazione con gli studiosi dell’Università di Roma La Sapienza e dell’Università di Napoli Federico II. Questa ricerca segna un importante spartiacque in quanto nella letteratura scientifica sul-19 è il primo studio a indagare ilcardiovascolare in un’ampia fetta di popolazione, e non più solo in soggetti ospedalizzati. Lo studio ha esaminato iraccolti nel database dei Medici di ...

