Chi è Stella - la figlia di Franco Di Mare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 17 maggio 2024)Diè morto a 68 anni a causa di un mesotelioma, un tumore causato dalle particelle di amianto presenti dell’aria nelle zone di guerra in cui per anni si è trovato come inviato. Il giornalista lascia una famiglia numerosa e unita: le sorelle Lucia e Sara, che vivevano con lui, e il fratello Gino. La compagna Giulia Berdini e, infine, la donna più importante della sua vita:, lache adottò assieme alla ex moglie Alessandra., laadottiva didioggi ha poco più di trent’anni ed è laureata in economia. Di lei non sappiamo nulla, ladel giornalista Rai è sempre stata protetta dai genitori, che l’hanno tenuta al riparo dall’attenzione mediatica, permettendole ...