Chi è Stella Di Mare - la figlia di Franco adottata sotto le bombe di Sarajevo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 17 maggio 2024)Di, nata nel 1992 aè laadottiva diDie della ex moglie del giornalista, Alessandra. Della ragazza di origine bosniaca si sa poco, se non che si è laureata in Economia alla LUISS di Roma e che a volte è apparsa pubblicamente a qualche evento insieme al padre. Non è presente sui social, perlomeno non pubblicamente.ha fatto il suo primo incontro con il padrenel lontano 1992, quando il giornalista era in missione ae si rifugiò in un orfanotrofio della città colpito dalle. A quel tempo,aveva soltanto 10 mesi, mala imbarcò su un volo della Croce Rossa e successivamente, in Italia, la adottò insieme ad ...