Chi è Ibrahim Çelikkol - Hakan di Terra Amara? Età e Instagram

Osmaniye’de özel harekat polisleri, Suriye’ye dualarla ugurlandi - Osmaniye’de özel harekat polisleri, Suriye’ye dualarla ugurlandi - Ibrahim EMÜL/OSMANIYE, (DHA) – OSMANIYE Il Emniyet Müdürlügüne bagli polis özel harekat timleri, görev yapacaklari Suriye’ye dualarla ugurlandi. Özel Harekat Sube Müdürlügü'nde düzenlenen törene Vali ...

Baskan Bulut ve KOTO Delegeleri, TOBB Genel Kurulu’na katildi - Baskan Bulut ve KOTO Delegeleri, TOBB Genel Kurulu’na katildi - Kocaeli Ticaret Odasi basta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren 365 Oda/Borsa’nin çati kurulusu Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi’nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantisi, Ankara TOBB Ekonomi v ...

Osmaniye’de 18 engelli genç, askerlik heyecanini yasadi - Osmaniye’de 18 engelli genç, askerlik heyecanini yasadi - Ibrahim EMÜL/OSMANIYE, (DHA) – OSMANIYE’de Il Jandarma Komutanligi tarafindan gerçeklestirilen “temsili askerlik” uygulamasi kapsaminda 18 engelli genç askerlik heyecanini yasadi. Il Jandarma Komutanl ...