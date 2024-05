Chi è Fleximan - preso l' eroe di Rovigo | cosa rischia e quanti autovelox ha abbattuto

(Di venerdì 17 maggio 2024) Scoperto chi è, l'uomo definitoper averdiversiin provincia di, dando il via ad un'ondata emulativa in altre parti d'Italia. Ecco quantoora e come ha fatto la Polizia a trovarlo. Chi è"l'" disarebbe un uomo di

Fleximan, c'è un indagato per gli autovelox danneggiati in Polesine: in casa gli strumenti usati per «segare» i dispositivi - fleximan, c'è un indagato per gli autovelox danneggiati in Polesine: in casa gli strumenti usati per «segare» i dispositivi - Carabinieri in casa di un uomo di 42 anni, metalmeccanico polesano, originario del Padovano. Cinque gli episodi contestati: decisiva l'analisi incrociata delle immagini di videosorveglianza ...

Autovelox abbattuti: identificato e perquisito il presunto Fleximan, è un padovano di 42 anni - Autovelox abbattuti: identificato e perquisito il presunto fleximan, è un padovano di 42 anni - "fleximan sta arrivando", scritto in stampatello. Sul caso si era scatenata una vivace polemica perchè i gesti del fantomatico ‘eroe’ avevano incontrato il favore degli automobilisti della zona e ...

Zona bianca, Legalman contro le "multe facili": cosa non torna sugli autovelox - Zona bianca, Legalman contro le "multe facili": cosa non torna sugli autovelox - fleximan, Dossoman e adesso Legalman. Una nuova figura sbarca sulle nostre strade, ma a differenza dei suoi predecessori stavolta fa della ...