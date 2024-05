Chi canta l'inno degli Europei 2024

Va in onda oggi, 15 maggio 2024 , a partire dalle 20.40 su Tv8 - e in contemporanea su Sky Uno - lo speciale " Radio Italia Live - Il concerto ". In diretta da Piazza del Duomo di Milano, gli speaker dell'emittente Radio fonica conducono una ...

Le parole della figlia di Albano Carrisi a difesa del padre, proprio dopo l'esibizione della Capitale. Cos'ha pubblicato ...

È su tutte le piattaforme da venerdì scorso "Cowboy Carter", il primo progetto country della popstar. Tra gli omaggi ai Beatles e Dolly Parton, la cantante riprende anche una celebre aria da camera ...

Il monito del guru Goffredo Bettini - che nel febbraio dello scorso anno strigliava i dem per la distanza dai cantautori popolari a differenza degli ex ragazzi della Fgci aperti al dialogo con ...