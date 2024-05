Che fine ha fatto Van der Meyde, 'il cecchino olandese': dal flop all'Inter alla lingerie - Che fine ha fatto Van der meyde, 'il cecchino olandese': dal flop all'Inter alla lingerie - THE DUTCH SNIPER E LO ZOO - Sembra l'inizio di una carriera fulgida, in realtà è solo l'inizio della fine: van der meyde, prelevato dai nerazzurri per 8 milioni di euro, si sente solo, ha nostalgia di ...